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    Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)

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    Поліцейські встановлюють обставини стрілянини поблизу адміністративної будівлі у Вишгороді - Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)
    Поліцейські встановлюють обставини стрілянини поблизу адміністративної будівлі у Вишгороді
    Фото: Нацполіція

    Чоловік прийшов до муніципалітету також із саморобним коротким мечем

    У місті Вишгород, що під Києвом, у понеділок, 5 липня, біля адміністративної будівлі стріляли. Зловмисник також мав із собою короткий меч, повідомляє пресслужба Поліції Київської області.

    «У місті Вишгород перед адміністративною будівлею чоловік зробив постріли із предмета, схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча», – йдеться в повідомленні.

    Стрілка затримали. Зброю вилучили.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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    Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)
    Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)
    Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)
    Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)
    Фото: Нацполіція

    Встановлюються всі обставини події.

    Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.

    Теги: чоловік стрілянина
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    Під Києвом чоловік влаштував стрілянину біля міськради (фото)