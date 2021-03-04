У Бельгії поїзд протаранив вантажівку: загинув українець
Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях
Поліція вважає, що головна і, швидше за все, єдина причина аварії – туман
У бельгійському місті Дудзеле товарний поїзд протаранив вантажівку, в результаті чого водій загинув на місці події.
Про це повідомляє Nieuwsblad.
Зазначається, що загиблому українцеві було 55 років.
«Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях. Опори і лінії електропередач також були сильно пошкоджені», – вказує ЗМІ.
Інцидент стався у середу, 3 березня. Поліція вважає, що головна і, швидше за все, єдина причина аварії – туман. Через погані погодні умови чоловік міг не помітити світлофор на переїзді.
Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини аварії.
До слова, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.
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