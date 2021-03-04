У Бельгії поїзд протаранив вантажівку: загинув українець

Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях

Поліція вважає, що головна і, швидше за все, єдина причина аварії – туман

У бельгійському місті Дудзеле товарний поїзд протаранив вантажівку, в результаті чого водій загинув на місці події.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

Зазначається, що загиблому українцеві було 55 років.

«Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях. Опори і лінії електропередач також були сильно пошкоджені», – вказує ЗМІ.

Інцидент стався у середу, 3 березня. Поліція вважає, що головна і, швидше за все, єдина причина аварії – туман. Через погані погодні умови чоловік міг не помітити світлофор на переїзді.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини аварії.

До слова, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.

Раніше повідомлялося, що під Полтавою зійшли з рейок три цистерни.