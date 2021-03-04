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    У Бельгії поїзд протаранив вантажівку: загинув українець

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    Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях - У Бельгії поїзд протаранив вантажівку: загинув українець

    Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях

    Поліція вважає, що головна і, швидше за все, єдина причина аварії – туман

    У бельгійському місті Дудзеле товарний поїзд протаранив вантажівку, в результаті чого водій загинув на місці події.

    Про це повідомляє Nieuwsblad.

    Зазначається, що загиблому українцеві було 55 років.

    «Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях. Опори і лінії електропередач також були сильно пошкоджені», – вказує ЗМІ.

    Інцидент стався у середу, 3 березня. Поліція вважає, що головна і, швидше за все, єдина причина аварії – туман. Через погані погодні умови чоловік міг не помітити світлофор на переїзді.

    Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини аварії.

    До слова, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.

    Раніше повідомлялося, що під Полтавою зійшли з рейок три цистерни.

    Теги: ДТП Бельгія вантажівки потяг залізниця водій українці аварія поліція
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