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    ДТП в Одесі: автомобіль розбитий вщент

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    Водій вантажівки ГАЗ-3309&nbsp;скоїв зіткнення з автомобілем Mazda - ДТП в Одесі: автомобіль розбитий вщент
    Водій вантажівки ГАЗ-3309 скоїв зіткнення з автомобілем Mazda
    фото: patrol.police.gov.ua

    Постраждалих людей немає

    Сьогодні, 3 березня, в Одесі на проспекті Добровольського близько 12:00 години сталася аварія за участю двох автомобілів.

    Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одесі.

    Слідство встановило, що водій вантажівки ГАЗ-3309 рухався проспектом Добровольського. Через те, що він не дотримався безпечної швидкості та дистанції, водій скоїв зіткнення з автомобілем Mazda, який зупинився на червоне світло світлофора. Постраждалих людей немає. На водія автомобіля ГАЗ складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

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    ДТП в Одесі: автомобіль розбитий вщент
    ДТП в Одесі: автомобіль розбитий вщент

    Нагадаємо, 1 березня, на автодорозі поблизу міста Стрий Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нардепа Олександра Дубінського.

    Аварія трапилась о 6:20. За інформацією поліції, автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир цього автомобіля отримали травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав.

    Теги: ДТП Одеса автомобіль
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