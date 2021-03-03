ДТП в Одесі: автомобіль розбитий вщент

Постраждалих людей немає

Сьогодні, 3 березня, в Одесі на проспекті Добровольського близько 12:00 години сталася аварія за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одесі.

Слідство встановило, що водій вантажівки ГАЗ-3309 рухався проспектом Добровольського. Через те, що він не дотримався безпечної швидкості та дистанції, водій скоїв зіткнення з автомобілем Mazda, який зупинився на червоне світло світлофора. Постраждалих людей немає. На водія автомобіля ГАЗ складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, 1 березня, на автодорозі поблизу міста Стрий Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нардепа Олександра Дубінського.

Аварія трапилась о 6:20. За інформацією поліції, автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир цього автомобіля отримали травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав.