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    У смертельному ДТП під Києвом загинув підліток

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    Автопригода сталася увечері 3 березня - У смертельному ДТП під Києвом загинув підліток
    Автопригода сталася увечері 3 березня

    Родичі та поліція розшукують очевидців аварії

    У Білогородці Київської області увечері 3 березня сталася аварія, в якій загинув 14-річний підліток.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «В Білогородці близько 21.00 на вул. Соборній між «Форою» і ЖК «Амстердам» на смерть збили дитину 14 років. Просимо всіх свідків ДТП відгукнутися за телефоном 0632855225. Можливо, у когось є запис з відеореєстратора», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві в середу, 3 березня, п'яний водій таксі на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту.

    Таксі наїхало на жінку, коли вона з дитячою коляскою переходила через дорогу. При ударі жінка встигла відштовхнути коляску на тротуар, але сама зазнала множинних забоїв від удару об капот та об скло машини. Дитина не постраждала.

    Теги: ДТП діти смерть Київщина аварія поліція
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