У смертельному ДТП під Києвом загинув підліток

Родичі та поліція розшукують очевидців аварії

У Білогородці Київської області увечері 3 березня сталася аварія, в якій загинув 14-річний підліток.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«В Білогородці близько 21.00 на вул. Соборній між «Форою» і ЖК «Амстердам» на смерть збили дитину 14 років. Просимо всіх свідків ДТП відгукнутися за телефоном 0632855225. Можливо, у когось є запис з відеореєстратора», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в середу, 3 березня, п'яний водій таксі на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту.

Таксі наїхало на жінку, коли вона з дитячою коляскою переходила через дорогу. При ударі жінка встигла відштовхнути коляску на тротуар, але сама зазнала множинних забоїв від удару об капот та об скло машини. Дитина не постраждала.