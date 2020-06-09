У центрі Києва з’явилася ще одна велосмуга (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велосмуга на вул. Золотоворітська примикає до вул. Ярославів Вал Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Під час ремонту доріг на вулицях Києва облаштовуються велосмуги

На вул. Золотоворітській в центрі Києва після середнього ремонту дорожники в рамках перерозподілу вуличного простору та оновлення схеми організації дорожнього руху облаштували велосипедну смугу довжиною 200 метрів та шириною 2 метри. Нова ділянка велосипедної мережі поєднується велосипедним переїздом (розмітка 1.15) з велосмугою на вул. Ярославів Вал.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«Це перша ділянка велосипедної інфраструктури міста Київ, де використано комбінацію зменшеної розмітки 1.13 та 1.20 «Дати дорогу». Дане рішення продиктовано тим, що велосмуга на вул. Золотоворітська має спільний напрямок одностороннього руху і примикає як другорядна вулиця до вул. Ярославів Вал, яка в свою чергу, є головною дорогою, і велосипедисти при виїзді на вул. Ярославів Вал мають дати дорогу іншим транспортним засобам і лише потім перетнути її», - зазначили у Департаменті.

Також повідомляється, що закладена ширина велосипедної смуги у 2 метри в майбутньому має стати смугою контрруху, яка логічно поєднає вулиці Ярославів Вал та Рейтарську.

«Впровадження зустрічного велосипедного руху, буде можливе лише після затвердження відповідних змін до чинних ДБН «Вулиці та дороги населених пунктів» та ДСТУ «Знаки дорожні» які були надані в пропозиціях Сектора розвитку веломережі», - додали в Департаменті транспортної інфраструктури.

Як повідомлялося, на вулиці Пушкінській у центрі Києва з’явилася смуга для велосипедистів. Ця велосмуга вперше в Києвi зi зручною зоною очiкування велосипедистами сигналу свiтлофора - спеціальною велостійкою.

На перетині вулиці Пушкінської з бульваром Тараса Шевченка дорожники встановили перші два велосипедних світлофори для регулювання велосипедного руху через перехрестя.

У Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла більш ніж у 2,5 рази у порівнянні з весною 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. За його словами, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді.