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    У Києві з’явились велосипедні світлофори (фото)

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    Велосипедний світлофор&nbsp;на перетині вулиці Пушкінської з бульваром Тараса Шевченка - У Києві з’явились велосипедні світлофори (фото)
    Велосипедний світлофор на перетині вулиці Пушкінської з бульваром Тараса Шевченка
    Фото: Київ – велосипедне місто

    На лінзах світлофора зображений велосипед

    На вулиці Пушкінській у центрі Києва встановили перші у місті велосипедні світлофори.

    Так, під час капітального ремонту на перетині вулиці Пушкінської з бульваром Тараса Шевченка дорожники встановили перші два велосипедних світлофори для регулювання велосипедного руху через перехрестя. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ – велосипедне місто» у Facebook.

    Згодом такі самі світлофори будуть розміщені на перехресті з вулицею Богдана Хмельницького та вулицею Прорізною.

    «Відповідно до чинного національного стандарту ДСТУ 4092:2002 «Світлофори дорожні» для регулювання велосипедного руху, має використовуватись звичайний світлофор-дублер з білою табличною на якій зображено символ велосипеду. Щоб унеможливити помилкове трактування такого світлофора водіями моторизованих транспортних засобів, і підкреслити направленість його дії лише на велосипедистів, Національна поліція України запропонувала використовувати зображення велосипеда на самих лінзах світлофору, за аналогією з пішохідними світлофорами», - зазначили у спільноті «Київ – велосипедне місто».

    Як повідомлялося, на вулиці Пушкінській у центрі Києва з’явилася смуга для велосипедистів. Ця велосмуга вперше в Києвi зi зручною зоною очiкування велосипедистами сигналу свiтлофора - спеціальною велостійкою.

    У Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла більш ніж у 2,5 рази у порівнянні з весною 2019 року.

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. За його словами, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді. 

    Київ дороги велоінфраструктура велосипед
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