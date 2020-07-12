Ердоган відповів на критику щодо зміни статусу собору Святої Софії



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина ухвалила рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть ґрунтуючись на бажанні та волі народу, заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на критику Євросоюзу та ряду держав щодо перетворення собору Святої Софії у мечеть. Ердоган наголосив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство «Анадолу».

За словами Ердогана, країни, які не можуть побороти ісламофобію на своїй території, критикують Туреччину за використання свого суверенного права змінити статус собору Святої Софії.

«Туреччина ухвалила рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть ґрунтуючись на бажанні та волі народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення», – наголосив президент Туреччини.

Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

Напередодні Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.

Нагадаємо, у п’ятницю вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.