«Викликає жаль»: у ЄС прокоментували перетворення собору Святої Софії на мечеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собор Святої Софії у Стамбулі став мечеттю

10 липня собор Святої Софії в Стамбулі був позбавлений статусу музею і зареєстрований як мечеть

Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

«У Туреччині склалися усталені традиції збереження культури, а також визнана традиція інтелектуальної і культурної відкритості. Викликає жаль постанова Державної ради країни про скасування одного із знакових рішень сучасної Туреччини та рішення президента Ердогана віддати пам'ятник у розпорядження Управління з релігійних справ», – сказав Боррель.

Напередодні Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.

Нагадаємо, у п’ятницю вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.

Спочатку собор, зведений у 30-х роках шостого століття нашої ери при візантійському імператорі Юстиніані I, вважався протягом майже тисячоліття найбільшим у світі християнським храмом. Після захоплення Константинополя османами в 1453 році собор переробили на мечеть, добудувавши навколо нього чотири мінарети. Музеєм Айя-Софія стала в 1934 році. З 1985 року собор включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Багато хто в самій Туреччині називає нинішній музейний статус Айі-Софії символом світського характеру держави. Опозиційні партії заявляють, що Ердоган, повертаючись до дискусії навколо собору, намагається відвернути увагу людей від кризи в економіці і проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Одночасно він сподівається на підтримку консервативної ісламської частини суспільства, яку сам представляє.

Щороку собор Святої Софії відвідують мільйони туристів. Тільки в минулому році їх було близько трьох мільйонів 700 тисяч.