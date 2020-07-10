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    У світі

    «Крок убік від Європи»: Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії

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    <p>Собор Святої Софії змінить статус із музею на мечеть</p> - «Крок убік від Європи»: Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії

    Собор Святої Софії змінить статус із музею на мечеть

    В Австрії «глибоко шкодують» через сьогоднішнє рішення Туреччини перетворити Айя-Софія в мечеть

    Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг назвав рішення Туреччини перетворити собор Святої Софії в Стамбулі у мечеть «кроком в бік від Європи».

    Про це міністр написав у Twitter.

    «Ми глибоко шкодуємо через сьогоднішнє рішення Туреччини перетворити Айя-Софія в мечеть і не можемо цього зрозуміти! Ліквідація статусу музею, відкритого для всіх культур і релігій, це ще один крок убік від Європи!», - відзначив глава австрійського МЗС.

    Нагадаємо, у п’ятницю вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей. 

    Після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті. 

    Спочатку собор, зведений у 30-х роках шостого століття нашої ери при візантійському імператорі Юстиніані I, вважався протягом майже тисячоліття найбільшим у світі християнським храмом. Після захоплення Константинополя османами в 1453 році собор переробили на мечеть, добудувавши навколо нього чотири мінарети. Музеєм Айя-Софія стала в 1934 році. З 1985 року собор включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Багато хто в самій Туреччині називає нинішній музейний статус Айі-Софії символом світського характеру держави. Опозиційні партії заявляють, що Ердоган, повертаючись до дискусії навколо собору, намагається відвернути увагу людей від кризи в економіці і проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Одночасно він сподівається на підтримку консервативної ісламської частини суспільства, яку сам представляє.

    Щороку собор Святої Софії відвідують мільйони туристів. Тільки в минулому році їх було близько трьох мільйонів 700 тисяч.

    Туреччина Австрія МЗС церква міністр Стамбул релігія ЮНЕСКО музей
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