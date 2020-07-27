Дипломат розказав, як змінилась динаміка україно-польльских відносин при Зеленському



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Динаміка україно-польських стосунків при Зеленському не знизилася - дипломат

Візит президента Дуди до Києва скасувала пандемія

Динаміка міждержавних відносин не знизилася при Зеленському, відбуваються постійні контакти на рівні президентів, прем'єр-міністрів та очільників міністерств. Про це заяви Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця в інтерв’ю «Главкому».

«Телефонні розмови між президентами відбуваються доволі часто, напевно, кожен другий місяць… Окрім того існує добра співпраця на рівні глав МЗС: відеоконференції і телефонні розмови. У такому ж форматі спілкуються міністри інфраструктури. Нещодавно відбулася відеоконференція за участю міністрів фінансів… Прем’єр-міністри також взаємодіють. Очікуємо візит очільника польського уряду в Україну, адже протягом тривалого часу польські прем’єри не відвідували Україну. Без такого візиту важко говорити про залучення польських інвестицій в українську економіку, бо це своєрідний політичний сигнал, що в Україну варто їхати, можна інвестувати, що з Україною, як партнером, варто розвивати зв’язки. Про цей візит можемо говорити вже восени, адже ймовірними є певні зміни в уряді Польщі», — коментує дипломат.

Також цього тижня відбувається візит міністра закордонних справ України до Польщі. Заплановані відкриття нового корпусу посольства України у Варшаві, де розмістять консульський відділ і, у майбутньому, офіс Українського інституту чи представництво інвестиційного офісу України.

Щодо скасування візиту президента Дуди до Києва, про який було домовлено під час останнього перебування президента Зеленського у Польщі, то Андрій Дещиця вважає, що до цього питання обов'язково сторони повернуться.

Раніше повідомляли, що з робочим візитом у Польщу збирається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Попередній робочий візит Зеленського у Польщу відбувся у січні 2020 року.

Детальніше про вибори у Польщі та україно-польські стосунки читайте у першій і другій частині інтерв'ю посла Андрія Дещиці «Главкому».