Суд повернув собору Святої Софії в Стамбулі статус мечеті



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Собор змінить статус із музею на мечеть

Вищий адміністративний суд Туреччини оголосив вердикт у справі про можливу зміну статусу собору Святої Софії в Стамбулі.

Суд скасував постанову про присвоєння Собору статусу музею.

Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Таким чином, турецький уряд отримав законну можливість змінити статус Айя-Софії з музею на мечеть.

Протягом довгого часу за повернення собору статусу мечеті виступає турецький лідер Реджеп Ердоган, який обіймає нині посаду президента країни. Але офіційно із запитом до адміністративного суду звернулася маловідома асоціація. Вона домагається скасування декрету засновника сучасної турецької держави Кемаля Ататюрка, який і зробив Айю-Софію музеєм.

Спочатку собор, зведений у 30-х роках шостого століття нашої ери при візантійському імператорі Юстиніані I, вважався протягом майже тисячоліття найбільшим у світі християнським храмом. Після захоплення Константинополя османами в 1453 році собор переробили на мечеть, добудувавши навколо нього чотири мінарети. Музеєм Айя-Софія стала в 1934 році. З 1985 року собор включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Багато хто в самій Туреччині називає нинішній музейний статус Айі-Софії символом світського характеру держави. Опозиційні партії заявляють, що Ердоган, повертаючись до дискусії навколо собору, намагається відвернути увагу людей від кризи в економіці і проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Одночасно він сподівається на підтримку консервативної ісламської частини суспільства, яку сам представляє.

Щороку собор Святої Софії відвідують мільйони туристів. Тільки в минулому році їх було близько трьох мільйонів 700 тисяч.