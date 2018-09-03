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    Вандали розбили міні-скульптуру київського торта (фото)

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    Пошкоджена табличка біля фігурки київського торта - Вандали розбили міні-скульптуру київського торта (фото)
    Фото: Юлія Бевзенко
    Пошкоджена табличка біля фігурки київського торта

    Вандали били скульптуру чимось важким і пробили невелику дірку

    У столиці невідомі пошкодили міні-скульптурку київського торта, встановлену в рамках проекту «Шукай».

    Вандали били скульптуру чимось важким і пробили невелику дірку, а також пошкодили табличку біля фігурки і вирізали QR-код, так що на його місці утворилася дірка.

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    Як повідомила на своїй сторінці в Facebook куратор проекту Юлія Бевзенко, наразі «торт повністю відреставрований, виглядає як новий».

    «Сергій Галенко (автор скульптурки. – Ред.) почистив, відполірував, зашпаклював наскрізну дірку, зміцнив квіточку і покрив лаком. І замінив табличку», - написала вона. 

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    Вандали розбили міні-скульптуру київського торта (фото)
    Вандали розбили міні-скульптуру київського торта (фото)

    Нагадаємо, раніше у Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

    Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

    А нещодавно на Воздвиженці з'явилася ще одна скульптурка - «Київська плінфа»

    Також є встановили котлету по-київськи, київський каштан. Загалом має бути 12 скульптур проекту «Шукай».

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