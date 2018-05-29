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    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)

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    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)

    Київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі

    До 1536-річчя Києва у столиці з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури у рамках проекту «Шукай». Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook автор проекту Юлія Бевзенко.

    Одна із скульптур – «Київський трамвай» - встановлена на честь 125-річчя першого в Києві електричного трамвая.

    Скульптор Daria Vovk, команда Сергей Галенко, Galenko Gallery.

    Скульптура трамвая встановлена у ТРЦ Gulliver, Спортивна площа, 1, метро Палац Спорту, колонна праворуч від букв KYIV.

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    Друга скульптура – «Київський екіпаж». Бевзенко зазначила, що це найскладніша у виконанні скульптура проекту. «Бронза. Мармурова підставка, яка з Італії їхала до Одеси, а з Одеси до Києва. Двохсотлітні консолі. Два місяці роботи», - розповіла автор проекту «Шукай».

    Скульптура встановлена на честь 120-річчя першого в Києві самохідного екіпажу.

    Скульптор Марко Галенко, команда Сергей Галенко, Galenko Gallery.

    Міні-скульптура «Київський екіпаж» встановлена на вулиці Хрещатик, 15/4, арка, яка ближче до вулиці Марії Заньковецької.

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    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)
    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)
    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)
    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)
    У Києві з’явилися ще дві бронзові міні-скульптури (фото)

    Нагадаємо, раніше у Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

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