У Чорнобилі туристичний бум: цьогоріч зону ЧАЕС відвідали понад 100 тис. осіб

У Чорнобилі туристичний бум: цьогоріч зону ЧАЕС відвідали понад 100 тис. осібграфіка
Майже 80% відвідувачів Чорнобильської зони - іноземці
Від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.
Фактори, які вплинули на збільшення потоку туристів, – спрощення процедури оформлення перепустки, а саме запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO «Чорнобиль». Про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ.
Найбільше відвідувачів приїздять із-за кордону – майже 80%.
Країни-рекордсмени:
- Велика Британія – 15738,
- Польща – 9378,
- Німеччина – 7826,
- США – 5580,
- Чехія – 4063 туристи.
Із України загалом зону відвідали 22468 осіб.
«Прозорі правила перетину кордону Чорнобильської зони відчуження, система «Електронний білет», злагодженість у роботі служби забезпечення відвідування та супроводу – дали можливість приймати великі потоки відвідувачів без особливих складнощів. Те, що відвідуваність зростає – наше спільне досягнення. За останні місяці ми відкрили нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановили інформаційні стенди на двох мовах, збільшили кількість гідів – це лише початок реалізації великої стратегії щодо розвитку зони відчуження на виконання указу Президента України про розвиток зони», –коментує помічник директора Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ Кирило Гарник.
Нагадаємо, що зона відчуження цікава не тільки туристам, а й митцям. За останній час відбулося декілька подій, які привертають увагу спільноти до відновлення природи у зоні ЧАЕС.
Цього року також відкрили декілька нових маршрутів.
До слова, у зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.
Для того, щоб відвідати зону, потрібно зареєструватися та подати заявку в системі «Електронний білет» на сайті https://solaris.testmticket.in.ua/ua