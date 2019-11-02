У Чорнобилі туристичний бум: цьогоріч зону ЧАЕС відвідали понад 100 тис. осіб графіка



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Чорнобиль після аварії на ЧАЕС

Майже 80% відвідувачів Чорнобильської зони - іноземці

Від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.

Фактори, які вплинули на збільшення потоку туристів, – спрощення процедури оформлення перепустки, а саме запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO «Чорнобиль». Про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ.

Найбільше відвідувачів приїздять із-за кордону – майже 80%.

Країни-рекордсмени:

Велика Британія – 15738,

Польща – 9378,

Німеччина – 7826,

США – 5580,

Чехія – 4063 туристи.

Із України загалом зону відвідали 22468 осіб.

«Прозорі правила перетину кордону Чорнобильської зони відчуження, система «Електронний білет», злагодженість у роботі служби забезпечення відвідування та супроводу – дали можливість приймати великі потоки відвідувачів без особливих складнощів. Те, що відвідуваність зростає – наше спільне досягнення. За останні місяці ми відкрили нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановили інформаційні стенди на двох мовах, збільшили кількість гідів – це лише початок реалізації великої стратегії щодо розвитку зони відчуження на виконання указу Президента України про розвиток зони», –коментує помічник директора Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ Кирило Гарник.

Нагадаємо, що зона відчуження цікава не тільки туристам, а й митцям. За останній час відбулося декілька подій, які привертають увагу спільноти до відновлення природи у зоні ЧАЕС.

Цього року також відкрили декілька нових маршрутів.

До слова, у зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.

Для того, щоб відвідати зону, потрібно зареєструватися та подати заявку в системі «Електронний білет» на сайті https://solaris.testmticket.in.ua/ua