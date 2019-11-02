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    У Чорнобилі туристичний бум: цьогоріч зону ЧАЕС відвідали понад 100 тис. осіб

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    Чорнобиль після аварії на ЧАЕС - У Чорнобилі туристичний бум: цьогоріч зону ЧАЕС відвідали понад 100 тис. осіб
    Чорнобиль після аварії на ЧАЕС

    Майже 80% відвідувачів Чорнобильської зони - іноземці

    Від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.

    Фактори, які вплинули на збільшення потоку туристів, – спрощення процедури оформлення перепустки, а саме запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO «Чорнобиль». Про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ.

    Найбільше відвідувачів приїздять із-за кордону – майже 80%.

    Країни-рекордсмени:

    • Велика Британія – 15738,
    • Польща – 9378,
    • Німеччина – 7826,
    • США – 5580,
    • Чехія – 4063 туристи.

    Із України загалом зону відвідали 22468 осіб.

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    «Прозорі правила перетину кордону Чорнобильської зони відчуження, система «Електронний білет», злагодженість у роботі служби забезпечення відвідування та супроводу – дали можливість приймати великі потоки відвідувачів без особливих складнощів. Те, що відвідуваність зростає – наше спільне досягнення. За останні місяці ми відкрили нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановили інформаційні стенди на двох мовах, збільшили кількість гідів – це лише початок реалізації великої стратегії щодо розвитку зони відчуження на виконання указу Президента України про розвиток зони», –коментує помічник директора Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ Кирило Гарник.

    Нагадаємо, що зона відчуження цікава не тільки туристам, а й митцям. За останній час відбулося декілька подій, які привертають увагу спільноти до відновлення природи у зоні ЧАЕС.

    Цього року також відкрили декілька нових маршрутів.

    До слова, у зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.

    Для того, щоб відвідати зону, потрібно зареєструватися та подати заявку в системі «Електронний білет» на сайті https://solaris.testmticket.in.ua/ua

    ЧАЕС Чорнобильська зона іноземці туризм Київщина
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