У зоні ЧАЕС поліція зловила туристів-екстремалів із Києва (фото)



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Фото: Нацполіція

Кияни незаконно проникли у зону відчуження

Працівники відділу поліції зони ЧАЕС під час патрулювання території зони відчуження в місті Прип’ять виявили групу з шести чоловіків, які незаконно проникли туди з метою екстремального туризму.

Туристи-правопорушники, віком від 20-ти до 46 років, усі жителі міста Київ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відносно громадян складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Нагадаємо, днями під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцією спільно з прикордонниками поблизу відселеного м. Прип’ять було виявлено сім сталкерів. Серед них 19-річний житель Житомирської області, 22-річний житель Київської області, 27-річний житель Києва, жителі Запоріжжя 25-ти та 26-х років та двоє росіян 24-х та 33-х років, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

До слова, у зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.