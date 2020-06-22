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    У Чорнобильській зоні вогонь охопив 3 га лісу

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    Пожежа в зоні відчуження - У Чорнобильській зоні вогонь охопив 3 га лісу
    Пожежа в зоні відчуження
    Фото ілюстративне

    Вранці спостерігається тління трав’яного настилу та деревини

    У неділю, 21 червня, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва сталося загорання лісової підстилки.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    О 20:40 пожежу було локалізовано на площі 3 га.

    Станом на 7 годину 22 червня спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

    До гасіння залучено 11 чоловік та 3 одиниці техніки лісового господарства.

    Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

    Працівники лісової охорони підприємства «Північна Пуща» проводять постійний моніторинг і автомобільне патрулювання територій Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що постраждали від лісових пожеж. Зокрема, на території Луб'янського, Денисовицького, Паришівського та Дитятківського лісництв. Постійно проводиться окараулювання місць залягання торфу в межах лісових кварталів, які були пройдені вогнем. Крім того, використовуються квадрокоптери для моніторингу території з повітря.

    У Чорнобильській зоні розпочато пілотний проєкт з випробування обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціювання. 

    пожежа ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона ліс
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