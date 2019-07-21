У день виборів відбувається прихована агітація відомої партії (фото)



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Банер поблизу станції метро «Почайна», 21 липня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На вулицях Києва розміщено зелені банери

Сьогодні, 21 липня, у день позачергових виборів до Верховної Ради на вулицях Києві помічено банери зі слоганом партії «Слуга народу».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», один із таких банерів знаходиться на проспекті Бандери в районі станції метро «Почайна».

На зеленому фоні написано «Зробимо їх ще раз 21 липня».

Як відомо, такий слоган під час передвиборчої кампанії використовувала партія «Слуга народу». На президентських виборах у Володимира Зеленського був слоган «Зробимо їх разом».

Нагадаємо, що у день виборів агітація заборонена.

Сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.