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    У день виборів відбувається прихована агітація відомої партії (фото)

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    <p>Банер поблизу станції метро &laquo;Почайна&raquo;, 21 липня 2019 року</p> - У день виборів відбувається прихована агітація відомої партії (фото)

    Банер поблизу станції метро «Почайна», 21 липня 2019 року

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На вулицях Києва розміщено зелені банери

    Сьогодні, 21 липня, у день позачергових виборів до Верховної Ради на вулицях Києві помічено банери зі слоганом партії «Слуга народу».

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», один із таких банерів знаходиться на проспекті Бандери в районі станції метро «Почайна».

    На зеленому фоні написано «Зробимо їх ще раз 21 липня».

    Як відомо, такий слоган під час передвиборчої кампанії використовувала партія «Слуга народу». На президентських виборах у Володимира Зеленського був слоган «Зробимо їх разом».

    Нагадаємо, що у день виборів агітація заборонена.

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    У день виборів відбувається прихована агітація відомої партії (фото)
    У день виборів відбувається прихована агітація відомої партії (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

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