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    На Київщині затримали підпалювачів передвиборчого агітаційного банера (фото)

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    Вогнем повністю знищено агітаційну продукцію та частково пошкоджено обшивку магазину, де банер був розміщений - На Київщині затримали підпалювачів передвиборчого агітаційного банера (фото)
    Вогнем повністю знищено агітаційну продукцію та частково пошкоджено обшивку магазину, де банер був розміщений
    Фото: Нацполіція

    Підпалювачами виявилися жителі Черкащини

    Два дні тому вночі у смт Володарка Київської області невідомі особи облили займистою речовиною та підпалили агітаційний плакат одного з кандидатів у народні депутати.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції. Пожежу було швидко ліквідовано. Однак вогнем повністю знищено агітаційну продукцію та частково пошкоджено обшивку магазину, де банер був розміщений. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час проведення невідкладних оперативно-пошукових заходів, за допомогою камер відоспостереження працівники поліції встановили та затримали двох осіб, причетних до навмисного підпалу.

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    Ними виявилися 34-х та 26-річні жителі Черкащини. Чоловіки затримані у порядку ст. 208 КПК України.

    Зараз з ними проводяться невідкладні слідчі дії. Поліцейські встановлюють мотиви злочину.

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    На Київщині затримали підпалювачів передвиборчого агітаційного банера (фото)
    На Київщині затримали підпалювачів передвиборчого агітаційного банера (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. Триває слідство.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

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