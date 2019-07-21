Вранці у Запоріжжі замінили пів тисячі бюлетенів через помилку



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Комісія отримала нові бюлетені від ЦВК Державною службою спецзв’язку

На попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи

21 липня перед початком голосування окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу №76 у Запоріжжі отримала 558 бюлетенів для дільниці № 231006. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

О 6:30 комісія отримала бюлетені від ЦВК Державною службою спецзв’язку.

На попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи, самовисуванця Василя Полюсова і документи вважалися пошкодженими.

Бюлетені отримано дільницею. Близько 7:40 на ранковому засіданні ДВК почала проштамповувати їх позначкою про вибуття кандидата.

Пошкоджено було 557 бюлетенів, отримано від ЦВК — 558.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.