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    Політика

    Вранці у Запоріжжі замінили пів тисячі бюлетенів через помилку

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    Комісія отримала нові бюлетені від ЦВК&nbsp;Державною службою спецзв&rsquo;язку - Вранці у Запоріжжі замінили пів тисячі бюлетенів через помилку
    Комісія отримала нові бюлетені від ЦВК Державною службою спецзв’язку

    На попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи

    21 липня перед початком голосування окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу №76 у Запоріжжі отримала 558 бюлетенів для дільниці № 231006. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    О 6:30 комісія отримала бюлетені від ЦВК Державною службою спецзв’язку.

    На попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи, самовисуванця Василя Полюсова і документи вважалися пошкодженими.

    Бюлетені отримано дільницею. Близько 7:40 на ранковому засіданні ДВК почала проштамповувати їх позначкою про вибуття кандидата.

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    Пошкоджено було 557 бюлетенів, отримано від ЦВК — 558.

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    Вранці у Запоріжжі замінили пів тисячі бюлетенів через помилку
    Вранці у Запоріжжі замінили пів тисячі бюлетенів через помилку
    Вранці у Запоріжжі замінили пів тисячі бюлетенів через помилку

    Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

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