  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донеччині зафіксована перша спроба фальсифікації виборів

    • Розсилка
    У Донецькій області зафіксована перша спроба фальсифікації виборів - На Донеччині зафіксована перша спроба фальсифікації виборів
    У Донецькій області зафіксована перша спроба фальсифікації виборів

    Члени виборчої комісії проставили свої підписи у незаповнених протоколах для результатів голосування

    У місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

    Про це повідомляє спікер Нацполіції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

    «Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись», - написав Тракало.

    За йогт словами, у школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-«переможця» чи «правильну» назву партії.

    По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - «...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування».

    Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення.

     Читайте також: 
    Читайте також
    МВС кримінал вибори Донеччина партії політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ