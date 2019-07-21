На Донеччині зафіксована перша спроба фальсифікації виборів



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У Донецькій області зафіксована перша спроба фальсифікації виборів

Члени виборчої комісії проставили свої підписи у незаповнених протоколах для результатів голосування

У місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

Про це повідомляє спікер Нацполіції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

«Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись», - написав Тракало.

За йогт словами, у школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-«переможця» чи «правильну» назву партії.

По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - «...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування».

Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення.