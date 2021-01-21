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    Експерт розкрила спосіб спати на годину довше

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    Експерт поділилася своїм ефективним методом підготовки до сну - Експерт розкрила спосіб спати на годину довше
    Експерт поділилася своїм ефективним методом підготовки до сну
    Фото з відкритих джерел

    Вживання омега-3 сприяє тому, що людина спить на годину довше

    Австралійський сомнолог розкрив простий спосіб досягнення повноцінного сну. Відповідний матеріал опублікував Daily Mail.

    За словами Олівії Ареццоло, вживання омега-3 сприяє тому, що людина спить на годину довше і висипається – це було підтверджено клінічними випробуваннями.

    «Дефіцит омега-3 може сприяти зниженню гормону сну мелатоніну, у той час, як поява цієї добавки у раціоні підтримує його рівень, зменшує тривожність і до вечора викликає бажання спати», – пояснила вона.

    Експерт зазначила, що жирні кислоти містяться переважно у рибі: лососі, скумбрії, тунці. Вегетаріанці і вегани можуть заповнити омега-3, додавши у раціон насіння конопель, горіхи і рослинні олії (льняне, соєве і олія каноли).

    Крім того, Арецолло поділилася своїм ефективним методом підготовки до сну, якого вона притримується щовечора. Сомнолог практикує глибоке дихання животом і медитацію. Крім цього вона п'є ромашковий чай і приймає магній – вони сприяють розслабленню організму.

    Також експерт підкреслила важливість висвітлення у кімнаті.

    «Знайте, що синє світло, пригнічує мелатонін і сприяє порушенням сну. Саме він випромінюється від стельових світильників у ванній кімнаті, спальні і від екрана телефону», – поділилася вона, додавши, що незадовго до сну слід відключити світло і відкласти гаджети.

    Нагадаємо, що вчені визначили найкращу тривалість сну для довголіття.

    Теги: час
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