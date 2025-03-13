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У Деснянському районі столиці вночі горів склад (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Деснянському районі столиці вночі горів склад (фото, відео)
Через віддаленість протипожежного водопостачання рятувальникам довелось організовувати прокладання додатковий магістральних ліній та перекачування води
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причину займання встановлюють правоохоронні органи

У Деснянському районі Києва у ніч проти 13 березня горіла складська будівля на вулиці Якова Гніздовського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

На місці пожежі працювало 47 вогнеборців
На місці пожежі працювало 47 вогнеборців
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

На місці пожежники встановили, що загоряння сталося в одноповерховій складській будівлі. Пожежу було локалізовано о 02:24 на площі 450 кв. м та о 02:49 – ліквідовано.

Зазначається, що через віддаленість протипожежного водопостачання рятувальникам довелось організовувати прокладання додатковий магістральних ліній та перекачування води.

На місці працювало 47 вогнеборців, а також 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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Пожежу на площі 450 кв. м ліквідували о 02:49
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Жертв чи постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронні органи.

Нагадаємо, 10 березня, сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку у Солом'янському районі Києва. Під час гасіння пожежі було виведено на свіже повітря вагітну жінку із помешкання на п'ятому поверсі. 

 6 березня, у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.

Теги: ДСНС відео водопостачання пожежа Київ

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