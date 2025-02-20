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У Києві затримано чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві затримано чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі
38-річний мешканець Солом’янського району на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити правоохоронцям свої дії
колаж: glavcom.ua, фото: Національна поліція України

Псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення

Правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. Про це повідомила поліція Києва. 

Повідомляється, що до поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.

«Під час подальших розшукових дій оперативники встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії», – повідомили поліціянти.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Чоловік подзвонив на спецлінію «102» та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу
Чоловік подзвонив на спецлінію «102» та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу
фото: Національна поліція України/Facebook

За словами правоохоронцв, псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала чоловіка, який «замінував» ТРЦ через конфлікт з охоронцями. Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, порушник перебував в неадекватному стані й чіплявся до відвідувачів, на що співробітники служби охорони закладу зробили йому зауваження. Обурившись, зловмисник вирішив помститися й зробив хибний виклик про замінування. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. 

Нагадаємо, упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. 

До слова, Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.

«Коли Світовий банк робив оцінку вартості розмінування, зазначено було, що Україна потребує $37 млрд, а хтось називає цифру і $50 млрд. Це якраз керуючись таким класичним підходом розмінування вручну», – заявив фахівець. Андрій Саварець зауважив, що, за останніми даними, 142 тис. км кв. української території є замінованою.

Теги: Київ замінування поліція

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