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На Хрещатику зник останній кіоск із продажу преси

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Хрещатику зник останній кіоск із продажу преси
Газетний кіоск стояв під табличкою з адресою: Хрещатик, 17. Тепер лишилася лише табличка (фото зліва)
фото: Сергій Чернявський/Facebook

Чернявський: У Києві мало того, що немає міської газети, так і місця з продажу преси зникають

На столичному Хрещатику зник останній кіоск з продажу преси. На цей факт звернув увагу директор громадської спілки «Орган спільного регулювання у сфері друкованих медіа» Сергій Чернявський.

«Вийшов з метро «Хрещатик», хотів купити газет, почитати. І замість цього зробив фото, тож... Можна, звісно, на головному поштампі, але там менше найменувань видань», – зазначив він.

Від газетного кіоску на Хрещатику не лишилося й сліду
Від газетного кіоску на Хрещатику не лишилося й сліду
фото: glavcom.ua

Чернявський зауважив, що російські окупанти, на відміну від столичної влади, краще розуміють важливість існування преси. 

«Що окупанти роблять майже відразу після захоплення міста в Україні? В Маріуполі та Херсоні вони розповсюджували свої газети або під старою назвою як до окупації, тільки з триколором, або нові видання і звісно «Комсомольськая правда», як у Херсоні під час окупації. А у Києві, мало того, що немає міської газети, так і місця з продажу преси зникають», – зазначив він. 

Чернявський показав зразок газети, яку окупанти розповсюджували у Херсоні
Чернявський показав зразок газети, яку окупанти розповсюджували у Херсоні
фото: Сергій Чернявський/Facebook
Ще один зразок російської друкованої пропаганди у тимчасово окупованому Херсоні
Ще один зразок російської друкованої пропаганди у тимчасово окупованому Херсоні
фото: Сергій Чернявський/Facebook

«Ось дійсно цікаво, чи розуміє влада у Києві, що знищуючи місця з продажу преси, вона робить, м'яко кажучи, погано», – додав Чернявський. 

Нагадаємо, із 16 січня 2022 року усі загальноукраїнські та регіональні (ті, що поширюються в кількох областях) газети і журнали повинні обов’язково друкувати українськомовний наклад. 

Теги: Київ метро Хрещатик влада

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