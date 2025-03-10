Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку
Пожежа сталася у будинку на проспекті Повітряних Сил вранці, о 8:45
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Солом'янський район: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі

Сьогодні, 10 березня, сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Повітряних Сил вранці, о 8:45.

За словами вогнеборців, загоряння сталось в одній із квартир на четвертому поверсі житлової п'ятиповерхівки.

«Під час гасіння пожежі було виведено на свіже повітря вагітну жінку із помешкання на п'ятому поверсі, о 9:11 займання ліквідували», – повідомили вогнеборці.

Рятувальники оперативно загасили пожежу у житловому будинку
Рятувальники оперативно загасили пожежу у житловому будинку
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці. 

Нагадаємо, 6 березня,  у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.

До слова, у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників.

Теги: повітря Київ пожежа вагітність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вогонь перекинувся на металевий гараж
Загоряння трав'яного настилу спричинило серйозну пожежу у Києві (фото)
6 березня, 14:57
На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей
На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей
13 лютого, 14:39
Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва
Європейські лідери прибули до Києва на річницю повномасштабної війни
24 лютого, 09:11
На місці аварії тривають ремонтні роботи
Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла
24 лютого, 11:19
Рішення про перевірку перепусток буде піднято на засіданні Ради оборони Києва найближчим часом
Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
27 лютого, 12:16
фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
1 березня, 06:11
На з’їздах та кільцевій розв’язці триває перевлаштування інженерних мереж, а також влаштування водопропускних і дренажних труб
На трасі під Києвом змінюється схема дорожнього руху через будівництво транспортної розв'язки
3 березня, 06:37
Київ почав готувати заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО у минулому році
Київ готується стати містом музики ЮНЕСКО. Україна подала заявку
3 березня, 19:05
Протягом дня в Дарницькому районі столиці працюватимуть українські військові
У Києві сьогодні лунатимуть вибухи. Влада звернулася до жителів столиці
6 березня, 11:51

Новини

Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)
Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку
У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку
У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку
У Києві за три дні зафіксовано п'ять температурних рекордів
У Києві за три дні зафіксовано п'ять температурних рекордів
Скільки парафій у столиці перейшло з Московського патріархату. Свіжі дані шокують
Скільки парафій у столиці перейшло з Московського патріархату. Свіжі дані шокують
У Києві 11-16 березня відбудуться продовольчі ярмарки: перелік локацій
У Києві 11-16 березня відбудуться продовольчі ярмарки: перелік локацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
30K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
27K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
18K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
9938
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua