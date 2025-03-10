У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку

Пожежа сталася у будинку на проспекті Повітряних Сил вранці, о 8:45

Солом'янський район: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі

Сьогодні, 10 березня, сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Повітряних Сил вранці, о 8:45.

За словами вогнеборців, загоряння сталось в одній із квартир на четвертому поверсі житлової п'ятиповерхівки.

«Під час гасіння пожежі було виведено на свіже повітря вагітну жінку із помешкання на п'ятому поверсі, о 9:11 займання ліквідували», – повідомили вогнеборці.

Рятувальники оперативно загасили пожежу у житловому будинку фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 6 березня, у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.

До слова, у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників.