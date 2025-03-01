Окупанти атакували Одесу шахедами: є загиблі (фото)

Під ударом був Одеський район

Одеська ОДА повідомила про наслідки нічної атаки на областний центр

Російські окупанти вчора ввечері вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОДА Олега Кіпера.

Зазначається, що під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі.

«Загинула одна людина, ще одна постраждала», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Крім того, окупанти вдарили по медзакладу у Харкові, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Відомо про сімох постраждалих. Також є прильоти у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.