Окупанти атакували Одесу шахедами: є загиблі (фото)
Одеська ОДА повідомила про наслідки нічної атаки на областний центр
Російські окупанти вчора ввечері вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОДА Олега Кіпера.
Зазначається, що під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі.
«Загинула одна людина, ще одна постраждала», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Крім того, окупанти вдарили по медзакладу у Харкові, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Відомо про сімох постраждалих. Також є прильоти у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.
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