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Чи працюватиме транспорт під час тривог? Глава КМВА хоче перекласти відповідальність на водіїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи працюватиме транспорт під час тривог? Глава КМВА хоче перекласти відповідальність на водіїв
Після оголошення тривоги громадський транспорт у Києві зупиняється, проте пасажири не поспішають в укриття
фото: Альона Дєньга/hmarochos.kiev.ua

Питання руху транспорту під час тривог буде винесено на Раду оборони міста Києва найближчим часом

У Києві водії громадського транспорту зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати далі рух під час повітряної тривоги, чи слідувати разом з пасажирами до укриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника КМВА Євгена Ієвлєва в ефірі Вечір.Live.

За словами речника, Київська міська військова адміністрація консультувалася з відповідними службами, тож це питання буде винесено на Раду оборони міста Києва найближчим часом. 

За ймовірним рішенням, водій доїжджатиме до найближчої зупинки й вирішуватиме, чи зупиняти транспорт і йти разом з пасажирами в укриття, чи продовжувати рух. Це робиться для того, щоб не було колапсів біля мостів і в метро, зазначив Ієвлєв, пригадавши нещодавній колапс у метрополітені Києва, коли тривога тривала майже усю ніч і закінчилася у ранкові години, коли жителі міста поспішали на роботу. 

Нагадаємо, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

До слова, найближчим часом питання відкриття руху Південним мостом Києва, яке активно обговорюється останнім часом, може бути вирішено. Речник КМВА визнав, що сполучення між лівим і правим берегами міста є надважливим. Тому, за його словами, на сьогодні вже є напрацьоване рішення, що всі обмеження і заборони пересування Південним мостом для цивільних мають бути зняті. 

Також влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години. 

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Теги: Київ громадський транспорт тривога Тимур Ткаченко

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