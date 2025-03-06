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У Києві сьогодні лунатимуть вибухи. Влада звернулася до жителів столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві сьогодні лунатимуть вибухи. Влада звернулася до жителів столиці
Протягом дня в Дарницькому районі столиці працюватимуть українські військові
фото: Дарницька РДА/Telegram

За словами представників влади, сьогодні буде гучно на Лівому березі столиці

Сьогодні, шостого лютого, в Києві лунатимуть вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію

За словами представників влади, сьогодні буде гучно на Лівому березі столиці, зокрема в Дарницькому районі. Проте місцевим жителям хвилюватися не варто. 

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи», – повідомили в Дарницькій РДА.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість загиблих внаслідок влучання в готель зросла до чотирьох людей.

До слова, підрозділи розмінування Міноборони України впродовж 2024 року очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій, найбільше – сільгоспземель. Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства. Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі.  

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Теги: вибух Київ військові влада

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