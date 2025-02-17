Удари «шахедами» по Україні та вибухи у Росії: головне за ніч

У Повітряних Силах ЗСУ попереджали, що у багатьох областях існує загроза застосування ударних БпЛА

Окупанти атакували Україну «шахедами», росіяни скаржилися на вибухи, а прем'єр-міністр Великої Британії заявив про готовність відправити війська в Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі 17 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Удари по містам України

У Києві о 23:12 було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ написали, що у столиці існує загроза застосування ударних БпЛА.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні та на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Місцеві телеграм-канали писали, що у столиці гучно.

Крім того, у Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова міста Ігор Терехов.

Вибух мешканці Харкова почули близько 01:20. За інформацією Терехова, постраждав під ворожу атаку «шахеда» потрапив Салтівський район міста.

Вибухи у Росії

У Краснодарському краї у Росії жителі почули вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки та Telegram-канали. Місцеві жителі писали проте, що чули звуки, характерні для БпЛА.

Російські ЗМІ припускають, що однією із цілей дронової атаки може бути Ільський нафтопереробний завод. Також вони пишуть, що уламки дрона впали неподалік Ільського НПЗ, сталося загоряння.

Британські війська в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди. Про це повідомляє The Telegraph.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.

Повідомляється, що це перша пряма заява британського прем'єра про можливість розміщення миротворчих сил Сполученого Королівства в Україні.

Зеленський та Перша Леді в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.

Літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі.

«Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма», – прокоментував візит Зеленський.