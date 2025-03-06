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Загоряння трав'яного настилу спричинило серйозну пожежу у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загоряння трав'яного настилу спричинило серйозну пожежу у Києві (фото)
Вогонь перекинувся на металевий гараж
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Пожежу ліквідували вогнеборці, жертв чи постраждалих немає

Сьогодні, 6 березня,  у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві. 

Пожежу ліквідували о 06:53 на площі 40 кв. м
Пожежу ліквідували о 06:53 на площі 40 кв. м
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Тараса Бульби-Боровця надійшло о 05:41.

Як можна побачити на фото, у гаражі зберігалася певна кількість автомобільних шин, поряд щільно розташовані інші гаражі.

Загоряння трав'яного настилу спричинило серйозну пожежу у Києві (фото) фото 1
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.

«Пожежу ліквідували о 06:53 на площі 40 кв. м. Жертв чи постраждалих немає», – відзвітували рятувальники.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах карається штрафами від 3 060 до 6 120 гривень. Посадовці можуть отримати штраф від 15 300 до 20 400 гривень.

Теги: Київ пожежа рятувальники гараж

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