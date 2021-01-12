У домівках частини киян зникла вода (перелік адрес)

Холодне водопостачання відсутнє в будинках на шести вулицях Києва

Частина Києва без води через аварії та плановий ремонт на мережі

У вівторок, 12 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв'язку із плановими ремонтними роботами з 09:00 до 18:00 12 січня тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Ревуцького, 5а, 3, 5.

У зв’язку з пошкодженнями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Джона Маккейна, 35, 35Б, 37А

вул. Турівська, 5/40, 9, 12

вул. Юрківська, 36/10

вул. Оболонська, 39, 41

вул. Космонавта Волкова, 24, 24А

Крім того, 9 січня зупинилася насосна станція на вул. Каблукова,9 через пошкодження кабелю.

У зв’язку з цим на пониженому тиску верхні поверхи 37 житлових будинків за адресами:

вул. Каблукова,

вул. Метробудівська,

вул. Гавела,

вул. Чумака.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначив Київводоканал.

Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 січня на водомережі в Києві було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді