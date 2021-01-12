У домівках частини киян зникла вода (перелік адрес)
Частина Києва без води через аварії та плановий ремонт на мережі
У вівторок, 12 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв'язку із плановими ремонтними роботами з 09:00 до 18:00 12 січня тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:
- вул. Ревуцького, 5а, 3, 5.
У зв’язку з пошкодженнями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Джона Маккейна, 35, 35Б, 37А
- вул. Турівська, 5/40, 9, 12
- вул. Юрківська, 36/10
- вул. Оболонська, 39, 41
- вул. Космонавта Волкова, 24, 24А
Крім того, 9 січня зупинилася насосна станція на вул. Каблукова,9 через пошкодження кабелю.
У зв’язку з цим на пониженому тиску верхні поверхи 37 житлових будинків за адресами:
- вул. Каблукова,
- вул. Метробудівська,
- вул. Гавела,
- вул. Чумака.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначив Київводоканал.
Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 січня на водомережі в Києві було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді