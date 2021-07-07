У дворі будинку в Києві згорів автомобіль (фото, відео)

Вогонь майже знищив автомобіль Subaru Forester і пошкодив поруч припаркований BMW

6 липня близько опівночі на вул. Пожарського, 8-А у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 23:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 16 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Subaru Forester сталося загоряння в моторному відсіку.

О 23:33 пожежу було локалізовано та о 23:35 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, передні фари та пластикові елементи кузова, лакофарбове покриття передньої частини автомобіля, салон та частково пошкоджено бампер поруч припаркованого автомобіля BMW.

На місці події працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.