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    У дворі будинку в Києві згорів автомобіль (фото, відео)

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    У результаті пожежі автомобіль отримав серйозні пошкодження - У дворі будинку в Києві згорів автомобіль (фото, відео)
    У результаті пожежі автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: ДСНС

    Вогонь майже знищив автомобіль Subaru Forester і пошкодив поруч припаркований BMW

    6 липня близько опівночі на вул. Пожарського, 8-А у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 23:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 16 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Subaru Forester сталося загоряння в моторному відсіку.

    О 23:33 пожежу було локалізовано та о 23:35 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, передні фари та пластикові елементи кузова, лакофарбове покриття передньої частини автомобіля, салон та частково пошкоджено бампер поруч припаркованого автомобіля BMW.

    На місці події працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    У дворі будинку в Києві згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві згорів автомобіль (фото, відео)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У дворі будинку в Києві згорів автомобіль (фото, відео)