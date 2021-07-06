У багатоповерхівці на Троєщині горіли електрощитові на чотирьох поверхах

До приїзду рятувальників мешканці будинку самостійно покинули помешкання

У ніч на 6 липня сталась пожежа в 10-поверховому житловому будинку на просп. Володимира Маяковського, 72-Б у Деснянському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 00:03.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Вогнеборці встановили, що в одному із під’їздів з четвертого по сьомий поверхи в електрощитових сталося коротке замкнення електропроводів із послідуючим горінням. Займання супроводжувалось сильним задимленням. Мешканці житлового будинку самостійно покинули помешкання та на момент прибуття рятувальників знаходились на вулиці.

О 00:33 бійці за допомогою 4 порошкових вогнегасників локалізували займання та о 00:54 – ліквідували.

Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено електрощитові та електропроводи, закопчено стіни та стелю загальних коридорів з четвертого по восьмий поверхи.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Остаточну причину займання встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 4 липня у с. Горенка Гостомельської об’єднаної територіальної громади блискавка влучила у житловий будинок, від чого виникла пожежа.