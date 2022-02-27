У Ірпені через обстріли зайнялися житлові будинки (відео)

У підвалах можуть бути люди

У Ірпені, що на Київщині, внаслідок обстрілів на вулиці Озерній сталося загорання трьох приватних житлових будинків. Про це інформує ДСНС України.

За попередньою інформацією, в підвалах можуть бути люди.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

Зазначимо, окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі були відбитті Збройними Силами України.

Комунальні та приватні перевізники міста Києва забезпечують транспортом захисників України.

Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.