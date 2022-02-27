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    У Ірпені через обстріли зайнялися житлові будинки (відео)

    Будинки загорілися через обстріли - У Ірпені через обстріли зайнялися житлові будинки (відео)
    Будинки загорілися через обстріли
    фото: скріншот із відео

    У підвалах можуть бути люди

    У Ірпені, що на Київщині, внаслідок обстрілів на вулиці Озерній сталося загорання трьох приватних житлових будинків. Про це інформує ДСНС України.

    За попередньою інформацією, в підвалах можуть бути люди.

    Рятувальники ліквідовують пожежу. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.

    Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

    Зазначимо, окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі були відбитті Збройними Силами України.

    Комунальні та приватні перевізники міста Києва забезпечують транспортом захисників України.

    Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

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    Теги: ДСНС рятувальники #stoprussia
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    У Ірпені через обстріли зайнялися житлові будинки (відео)