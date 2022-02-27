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    У Києві знешкодили диверсантів, які пересувалися містом на «швидкій»

    Розвідники знешкодили диверсантів - У Києві знешкодили диверсантів, які пересувалися містом на «швидкій»
    Розвідники знешкодили диверсантів
    фото: Андрій Цаплієнко/Facebook

    Групу небезпечних кадирівців упіймали розвідники

    У Києві бійці Головного управління розвідки знешкодили групу небезпечних диверсантів-кадирівців. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

    «Диверсанти пересувалися містом на кареті «швидкої допомоги», – ідеться у дописі.

    Раніше українські військові просили допомоги у розшуку колони ворожої техніки, що позначена літерою V. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    «Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

    Також сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Російської Федерації в Україні озвучила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

    Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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    Теги: Київ журналіст #stoprussia
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    У Києві знешкодили диверсантів, які пересувалися містом на «швидкій»