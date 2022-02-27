Ще шість країн закрили небо для російських літаків

Європа продовжує ізоляцію Росії через агресію

За останню годину шість країн Європи закрили небо для російських літаків.

До цього списку увійшли:

Ірландія

Австрія

Данія

Ісландія

Бельгія

Швеція

Раніше Румунія та Естонія закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Раніше про закриття авіапростору для літаків із РФ повідомляли країни Балтії, Польща, Болгарія, Словенія, Велика Британія, Фінляндія та Чехія.

Як повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, Румунія закликала інші держави ЄС також закрити свій авіапростір для літаків із Росії. «Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію», – сказав він.

Нагадаємо, українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні.