Окупанти обстріляли двір на Троєщині: рятувальники показали наслідки (фото)

Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.

Зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів, йдеться в пресслужбі ДСНС.



Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.

Рятувальники вже ліквідували пожежу. Проведено евакуацію людей з першого під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено.

Кількість потерпілих наразі встановлюється. Усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м’яких тканин.

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