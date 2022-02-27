  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли двір на Троєщині: рятувальники показали наслідки (фото)

    Рятувальники вже ліквідували пожежу - Окупанти обстріляли двір на Троєщині: рятувальники показали наслідки (фото)
    Рятувальники вже ліквідували пожежу
    фото: Наталка Макогон

    Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.

    Зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів, йдеться в пресслужбі ДСНС.

    Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстріляли двір на Троєщині: рятувальники показали наслідки (фото)
    Окупанти обстріляли двір на Троєщині: рятувальники показали наслідки (фото)

    Рятувальники вже ліквідували пожежу. Проведено евакуацію людей з першого під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено.

    Кількість потерпілих наразі встановлюється. Усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м’яких тканин.

    Зазначимо, окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі були відбитті Збройними Силами України.

    Комунальні та приватні перевізники міста Києва забезпечують транспортом захисників України.

    Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

    Читайте також: Лукашенко підтвердив, що Україну обстріляли ракетами з території Білорусі
    Теги: пожежа Київ ДСНС армія Путін путінський режим рятувальники час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли двір на Троєщині: рятувальники показали наслідки (фото)