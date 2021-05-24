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    У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)

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    Рятувальники майже півтори години ліквідовували загорання автомобілів - У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)
    Рятувальники майже півтори години ліквідовували загорання автомобілів
    Фото: ДСНС

    Внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобіля

    У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в ніч на 24 травня на 19 кілометрі Брест-Литовського шосе у Святошинському районі столиці, загинули три людини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників о 01:34. До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Рятувальниками було встановлено, що внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобіля, а також вантаж, що перевозила фура.

    Пожежу на площі 70 кв. м було локалізовано о 02:15, а ліквідовано о 03:00.

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    У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)
    У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)
    У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)
    У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)

    Було врятовано водія вантажівки, 1971 року народження, якого з опіком дихальних шляхів, отруєнням продуктами горіння, а також опіками лівої верхньої кінцівки та опіком обличчя 1-2 ступеня передано медикам та доставлено в реанімаційне відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

    За допомогою бензоріза та гідравлічного інструмента рятувальники дістали з легковика 2 понівечених тіла без ознак життя. Пішохід (попередньо – 1971 року народження), який перетинав дорогу, загинув на місці.

    Для ліквідації було залучено 5 одиниць основної і спеціальної техніки та 22 чоловіки особового складу.

    Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

    Раніше повідомлялося, що на виїзді з Києва водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

    Теги: ДТП Київ ДСНС вантажівки смерть автомобіль рятувальники
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    У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)