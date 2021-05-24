У моторошній ДТП в Києві загинули три людини: подробиці аварії (фото, відео)

Внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобіля

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в ніч на 24 травня на 19 кілометрі Брест-Литовського шосе у Святошинському районі столиці, загинули три людини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників о 01:34. До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Рятувальниками було встановлено, що внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобіля, а також вантаж, що перевозила фура.

Пожежу на площі 70 кв. м було локалізовано о 02:15, а ліквідовано о 03:00.

Було врятовано водія вантажівки, 1971 року народження, якого з опіком дихальних шляхів, отруєнням продуктами горіння, а також опіками лівої верхньої кінцівки та опіком обличчя 1-2 ступеня передано медикам та доставлено в реанімаційне відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

За допомогою бензоріза та гідравлічного інструмента рятувальники дістали з легковика 2 понівечених тіла без ознак життя. Пішохід (попередньо – 1971 року народження), який перетинав дорогу, загинув на місці.

Для ліквідації було залучено 5 одиниць основної і спеціальної техніки та 22 чоловіки особового складу.

Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що на виїзді з Києва водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.