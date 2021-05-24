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    Жахлива ДТП на виїзді з Києва: вантажівка зім’яла легковик і спалахнула (відео)

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    На місці ДТП працювали рятувальники - Жахлива ДТП на виїзді з Києва: вантажівка зім’яла легковик і спалахнула (відео)
    На місці ДТП працювали рятувальники
    Фото: скріншот з відео

    Кількість жертв ДТП наразі невідома

    У ніч на понеділок, 24 травня, на Брест-Литовському шосе при виїзді з Києва у напрямку Житомира сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередньою інформацією, водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

    До лікарні шпиталізували водія фури.

    Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив в автотрощу.

    Наразі невідомо, скільки людей згоріло заживо у легковику.

    На місці працювали вогнеборці, які ліквідовували загорання автомобіля.

    Також працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, у неділю ввечері в Голосіївському районі Києва водій автомобіля Ford скоїв смертельний наїзд на жінку, яка йшла по пішохідному переходу.

    Теги: пожежа ДТП Київ вантажівки водій автомобіль рятувальники
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    Жахлива ДТП на виїзді з Києва: вантажівка зім’яла легковик і спалахнула (відео)