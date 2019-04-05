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    У Києві без тепла лишилися 16 шкіл і садочків та понад 200 будинків

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    У Києві без тепла лишилися 16 шкіл і садочків та понад 200 будинків

    Аварія на тепломережі залишила киян без опалення і гарячої води

    Сьогодні, 5 квітня, сталися аварії на тепломережі у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

    Об 11:00 спеціалісти розпочали ліквідацію пошкоджень у двох теплових камерах за адресами вул. Ніжинська, 10/2 та вул. Комарова, 1.

    У зв’язку з цим, подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання призупинено до 327 будівель (225 житлових будинків, 1 лікарняного закладу, 10 дитячих садочків, 6 шкіл, 85 відомств), які знаходяться за вулицями Борщагівська, Комарова, Ніжинська, Гарматна, Гавела.

    Повідомляється, що ремонтні роботи заплановано завершити до 6-ї години ранку 6 квітня. Після цього протягом кількох годин у всіх будівлях буде відновлено послуги.

    Як повідомлялося, відразу після завершення опалювального сезону, яке заплановано у Києві на 6 квітня, «Київтеплоенерго» розпочинає масштабну ремонтну програму тепломереж.

    Нагадаємо, що 1 квітня через аварійні пошкодження на магістральних тепломережах потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

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