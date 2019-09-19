У Києві біля ринку «Юність» машина влетіла у трамвай
Причина такого маневру поки невідома
Жінку, що керувала автомобілем, медики оглянули на місці аварії
У Києві в Деснянському районі біля ринку «Юність» легковик на швидкості протаранив трамвай.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Зазначається, що автомобілем Hyundai керувала жінка. Її на місці оглянули лікарі.
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«Причину такого маневру поки дізнатися не вдається», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП паралізовано рух трамваїв на лівому березі.