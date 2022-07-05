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    У Києві будинок «захопив» виноград (фото)

    Будинок розташований у Дарницькому районі - У Києві будинок «захопив» виноград (фото)
    Будинок розташований у Дарницькому районі
    фото: Дарницька РДА

    Будівля у Дарницькому районі має дуже ефектний вигляд

    Влада Дарницького району показала приклад симбіозу «кам’яних джунглів» та природи у мегаполісі. Будинок на Дарниці обплетений декоративним виноградом. Він захищає господарів від спеки та вологи.

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    Виноград Вічі – це листопадна ліана, яка досягає 20 м у висоту. Дуже швидко росте і чіпляється до стін спеціальними присосками, завдяки чому не потребує додаткової опори, в нього висока приживлюваність.

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    Приклад, відомий всім киянам: виноград Вічі щільно огорнув постамент пам’ятника Богдану Хмельницькому. Взимку, коли опадає листя, віти і пагони Вічі мають вигляд охайно намальованого дерева.

    Ліани винограду, крім води з ґрунту, повністю забирають всю вологу уздовж стіни. А під час сильного дощу, рослина, яка плететься по стіні, буде виконувати роль парасольки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві будинок «захопив» виноград (фото)