У Києві будинок «захопив» виноград (фото)

Будівля у Дарницькому районі має дуже ефектний вигляд

Влада Дарницького району показала приклад симбіозу «кам’яних джунглів» та природи у мегаполісі. Будинок на Дарниці обплетений декоративним виноградом. Він захищає господарів від спеки та вологи.

Виноград Вічі – це листопадна ліана, яка досягає 20 м у висоту. Дуже швидко росте і чіпляється до стін спеціальними присосками, завдяки чому не потребує додаткової опори, в нього висока приживлюваність.

Приклад, відомий всім киянам: виноград Вічі щільно огорнув постамент пам’ятника Богдану Хмельницькому. Взимку, коли опадає листя, віти і пагони Вічі мають вигляд охайно намальованого дерева.

Ліани винограду, крім води з ґрунту, повністю забирають всю вологу уздовж стіни. А під час сильного дощу, рослина, яка плететься по стіні, буде виконувати роль парасольки.