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    Події в Україні

    Арестович повідомив, скільки окупантів знищено в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ

    Арестович оцінив втрати росіян на Луганщині - Арестович повідомив, скільки окупантів знищено в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ
    Арестович оцінив втрати росіян на Луганщині
    фото: Генштаб

    «Три бригади полягло і два-три танкові батальйони»

    Втрати російських військових під час наступу на Лисичанськ і Сєвєродонецьк становлять приблизно сім тисяч солдатів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

    «За нашими підрахунками, десь три бригади полягло і два-три танкові батальйони. Це десь тисяч сім, не менше, можливо, більше», – заявив Арестович.

    Нагадаємо, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська. Боєць ЗСУ підкреслив, що Лисичанськ дався росіянам дуже дорого.

    «Арта свій врожай збирала... Втрати по техніці та бійцям вони мали постійно», – розповів Сазонов.

    Раніше солдат Парасюк пояснив, що означає відступ із Сєвєродонецька й Лисичанська.

    Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

    Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ризик захоплення російськими військами Луганської області є, однак, наразі не можна сказати про повний контроль окупантів над Лисичанськом, на околицях тривають бої.

    Тим часом частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович повідомив, скільки окупантів знищено в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ