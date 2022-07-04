Президент створив ще 14 військових адміністрацій на Донеччині

Глава держави розпорядився утворити нові сільські та міські адміністрації

За указом Володимира Зеленського призначені керівники адміністрацій

У Донецькій області утворили 14 місцевих військових адміністрацій. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський, йдеться на його сайті.

У Бахмутському районі зʼявилися чотири міські військові адміністрації – Бахмутська, Сіверська, Соледарська, Часовоярська. Крім того, створили Званівську сільську військову адміністрацію.

У Краматорському районі утворили чотири міські адміністрації – Краматорську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську, а також Черкаську селищну військову адміністрацію.

У Волноваському районі з'явилися Великоновосілківська селищна та Комарська сільська військові адміністрації.

У Покровському районі відтепер є Курахівська міська військова адміністрація та Шахівська сільська.

Розпорядженням №121/2022-рп Зеленський призначив Олександра Гончаренка начальником Краматорської міської військової адміністрації Краматорського району.

Розпорядженням №122/2022-рп Олександра Журавльова призначено начальником Лиманської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №123/2022-рп Юрія Підлісного призначено начальником Миколаївської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №124/2022-рп Володимира Рибалкіна призначено начальником Святогірської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №125/2022-рп Олексія Кривоконя призначено начальником Черкаської селищної військової адміністрації.

У Бахмутському районі:

Розпорядженням №114/2022-рп призначив Олексія Реву начальником Бахмутської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №115/2022-рп Олександра Білицького призначено начальником Званівської сільської військової адміністрації.

Розпорядженням №116/2022-рп Олексія Воробйова призначено начальником Сіверської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №117/2022-рп Сергія Гошка начальником Соледарської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №118/2022-рп призначено Сергія Чауса начальником Часовоярської міської військової адміністрації.

У Волноваському районі:

Розпорядженням №119/2022-рп Сергія Ященка призначено начальником Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Розпорядженням №120/2022-рп Олександра Куропятника керівником Комарської сільської військової адміністрації.

У Покровському районі:

Розпорядженням №126/2022-рп Романа Падуна призначено начальником Курахівської міської військової адміністрації.

Розпорядженням №127/2022-рп Сергія Сажка начальником Шахівської сільської військової адміністрації.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео).

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