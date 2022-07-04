  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Президент створив ще 14 військових адміністрацій на Донеччині
рус
    Події в Україні

    Президент створив ще 14 військових адміністрацій на Донеччині

    Глава держави розпорядився утворити нові сільські та міські адміністрації - Президент створив ще 14 військових адміністрацій на Донеччині
    Глава держави розпорядився утворити нові сільські та міські адміністрації
    фото: Офіс президента

    За указом Володимира Зеленського призначені керівники адміністрацій

    У Донецькій області утворили 14 місцевих військових адміністрацій. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський, йдеться на його сайті.

    У Бахмутському районі зʼявилися чотири міські військові адміністрації – Бахмутська, Сіверська, Соледарська, Часовоярська. Крім того, створили Званівську сільську військову адміністрацію.

    У Краматорському районі утворили чотири міські адміністрації – Краматорську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську, а також Черкаську селищну військову адміністрацію.

    У Волноваському районі з'явилися Великоновосілківська селищна та Комарська сільська військові адміністрації.

    У Покровському районі відтепер є Курахівська міська військова адміністрація та Шахівська сільська.

    • Розпорядженням №121/2022-рп Зеленський призначив Олександра Гончаренка начальником Краматорської міської військової адміністрації Краматорського району.
    • Розпорядженням №122/2022-рп Олександра Журавльова призначено начальником Лиманської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №123/2022-рп Юрія Підлісного призначено начальником Миколаївської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №124/2022-рп Володимира Рибалкіна призначено начальником Святогірської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №125/2022-рп Олексія Кривоконя призначено начальником Черкаської селищної військової адміністрації.

    У Бахмутському районі:

    • Розпорядженням №114/2022-рп призначив Олексія Реву начальником Бахмутської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №115/2022-рп Олександра Білицького призначено начальником Званівської сільської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №116/2022-рп Олексія Воробйова призначено начальником Сіверської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №117/2022-рп Сергія Гошка начальником Соледарської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №118/2022-рп призначено Сергія Чауса начальником Часовоярської міської військової адміністрації.

    У Волноваському районі:

    • Розпорядженням №119/2022-рп Сергія Ященка призначено начальником Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
    • Розпорядженням №120/2022-рп Олександра Куропятника керівником Комарської сільської військової адміністрації.

    У Покровському районі:

    • Розпорядженням №126/2022-рп Романа Падуна призначено начальником Курахівської міської військової адміністрації.
    • Розпорядженням №127/2022-рп Сергія Сажка начальником Шахівської сільської військової адміністрації.

    Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент створив ще 14 військових адміністрацій на Донеччині