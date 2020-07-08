Коли в Києві нарешті запрацює е-квиток



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Є перші кроки у вирішенні питання компенсації за проїзд пільговиків

Заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хода сподівається, що до 2021 року питання компенсації за проїзд пільговиків вирішиться і в столиці буде запроваджено єдиний електронний квиток у громадському транспорті. За її словами, вже видно перші кроки в цьому напрямку.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «Київ».

Нагадаємо, що недавно столичний мер Віталій Кличко заявив, що введення е-квитка було відкладено ще на півроку, тобто до 1 січня 2021 року, оскільки досі на державному рівні не врегульовано питання компенсації за проїзд пільговиків, які не є киянами.

У програмі «NewsRoom. Деталі» Марина Хонда розповіла, що в українському законодавстві є вісім номативно-правових актів, які стосуються пільговиків, але при цьому суперечать один одному. Вона зазначила, що тільки пенсіонерів в столиці близько 480 тисяч. Плюс 36 тисяч учасників бойових дій. На компенсацію за їх проїзд місто витрачає близько 40 мільйонів. «До 2015 року держава повинна була компенсувати проїзд для пільгових категорій громадян. Але потім ці витрати були покладені на місцеві бюджети. Та згідно з бюджетним кодексом ми не можемо платити за людину, яка має пільги, і при цьому не є киянином. Хтось повинен заплатити», - зазначила вона.

Також чиновниця розповіла, що мер намагався вирішити цю суперечність, київська мерія провела низку переговорів з мерами інших міст і головами сільських рад Київської області. Але з'ясувалося, що в місцевих бюджетах немає коштів на компенсацію своїм жителям, а також механізму підрахунку своїх пільговиків, які користуються київським транспортом.

В результаті Київ опинився перед дилемою.

Ще з 2018 року в тестовому режимі в столиці почав впроваджуватися е-квиток для користування транспортом, витрачені кошти на розробку системи, і місто зобов'язане врешті ввести її в дію. Але при цьому незрозуміло, як бути з пільговиками з інших регіонів. Держава має вирішити це протиріччя на законодавчому рівні.

Нагадаємо, 30 червня Київська міська державна адміністрація заявила про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. А громадянам, які мають пільги, – можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету.

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