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    У Києві через інфекції щодня дезінфікують комунальний транспорт

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    У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання дезинфекційні засоби&nbsp;застосовують для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги - У Києві через інфекції щодня дезінфікують комунальний транспорт
    У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання дезинфекційні засоби застосовують для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги

    Лікарі також вимірюють температуру водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо, – «Київпастранс»

    У Києві щодня проводять дезінфекцію громадського транспорту для недопущення поширення інфекцій. Про це повідомили у «Київпастрансі».

    Комунальники зазначили, що вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюється щодня перед виїздом на маршрут, ззовні – раз на тиждень або ж залежно від рівня забруднення.

    «У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуються ще й дезинфекційні засоби», – йдеться у повідомленні «Київпастрансу».

    Представники підприємства пояснили, що лікарі також додатково термометром перевіряють водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо.

    Водночас перший заступник голови КМДА Микола Поворозник наголосив, що у Києві є достатня кількість захисних масок.

    «Ми свого часу імпортували маски з Китаю, сьогодні Китай шукає маски на території України, щоб забезпечити себе. На сьогодні в Києві є достатня кількість масок, достатня кількість костюмів для того, щоб забезпечити безпечну стабільну роботу медичних закладів», – сказав Поворозник.

    Нагадаємо, у семи столичних лікарнях облаштовані бази для госпіталізації людей з підозрою на коронавірус.

    Як повідомлялося, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

    До відома, в Олександрівській лікарні столиці заспокоїли: 65% випадків коронавірусу проходить у легкій формі.

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