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    З «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії

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    З «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії

    Українку госпіталізували у київську лікарню

    Українку, яка прилетіла з Італії, направили до лікарні. Про це повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

    За його словами, в громадянки України, яка прибула з Італії, не виявили коронавірус.

    «Дану громадянку виявили на одному з рейсів, який прилетів з Італії. її передали медпрацівникам. Вона була направлена до одного з медзакладів в Києві. Наскільки мені відомо, що це ГРВІ звичайне», - заявив Демченко.

    Він також наголосив, що з 25 лютого перевірку на температурний скринінг було проведено для 160 тисяч громадян, які прибули в Україну.

    Раніше глава Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявляв, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

    Як повідомлялось, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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