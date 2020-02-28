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    Здоров'я

    В Олександрівській лікарні столиці заспокоїли: 65% випадків коронавірусу проходить у легкій формі

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    <p>Завідувачка інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнудтінова&nbsp;</p> <p>Фото: "Главком"</p> - В Олександрівській лікарні столиці заспокоїли: 65% випадків коронавірусу проходить у легкій формі

    Завідувачка інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнудтінова 

    Фото: "Главком"

    Завідувачка інфекційного відділення Тетяна Гайнудтінова пояснила, чим відрізняються симптоми ГРВІ та коронавірусу

    Завідувачка інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнудтінова запевнила, що коронавірус може бути в легкій формі, 65% його так і протікає.

    Про це Тетяна Гайнудтінова запевнила в інтерв’ю «Главкому».

     Фахівець пояснила, що «легка форма» означає «температуру від 37 до 38 градусів, яка супроводжується невеликим кашлем, невеликою закладеністю носа, без нежитю. «Дуже часто пацієнти лікаря не викликають з такими симптомами, особливо ті, хто не працює, люди з такими симптомами навіть не звертаються в поліклініку. Лікуються самі домашніми засобами», – сказала Тетяна Гайнудтінова.

     Медик запевнила, що про коронавіруси вони знають давно, стикалися раніше з такими корона вірусами як MERS-CoV і SARS-CoV. «Просто будь-яке захворювання може протікати складно, викликаючи пневмонію і мати летальний підсумок, а може проходити в легкій формі», – сказала Гайнудтінова.

    Лікар зазначила, що, на жаль, немає відмінностей, які могли б допомогти чітко сказати, що у  пацієнта є інфікування саме коронавірусом, а не будь-якої гострої респіраторної інфекції.

    «Скарги пацієнтів на грип різних форм складності, на аденовірусну інфекцію (родина ДНК-вмісних вірусів, які спричинюють гострі респіраторні захворювання), на РС-інфекцію (респіраторно-синцитіальна інфекція – гостра інфекційна хвороба з групи ГРВІ), можливо, на парагрип (гостру респіраторна інфекції з групи ГРВІ) будуть дуже схожими зі скаргами на коронавірус. Це підвищення температури тіла, інтоксикаційний синдром, тобто ломота в тілі, кашель, закладеність носа, першіння у горлі. Всі ці інфекції називаються респіраторними тому, що вражають верхні і нижні дихальні шляхи», – пояснила медик.

    Лікар Гайнудтінова зазначила, що від ГРВІ трохи відрізняється грип, – у нього гострий початок, раптове підвищення температури, ломота, трохи «запізнюється» кашель, який з’являється на другий день. Зазначимо, що Олександрівська клінічна лікарня входить до шести медзакладів столиці, які готові приймати людей у разі виявлень захворювань на коронавірус.

    Нагадаємо, у Києві пройде заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти корона вірусу.

    Наразі в Україні поки офіційно не зафіксовано жодного випадку захворювання. У громадян, які прибувають до України з небезпечних регіонів, наприклад, Італії, в аеропортах і на кордоні перевіряють температуру.

    Раніше «Главком» писав усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика.

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    здоров'я Київ медицина коронавірус
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