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    МОЗ рекомендує лікарням відкласти планові операції через коронавірус

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    Лікарів просять поки відкласти планові операції&nbsp;<span>для того, щоб підготувати лікарні й вони не були заповнені у разі виникнення спалаху коронавірусу</span> - МОЗ рекомендує лікарням відкласти планові операції через коронавірус
    Лікарів просять поки відкласти планові операції для того, щоб підготувати лікарні й вони не були заповнені у разі виникнення спалаху коронавірусу

    Лікарням рекомендують підготуватися до спалаху коронавірусу

    Департаментам охорони здоров’я обласних державних адміністрацій (ОДА) рекомендують відтермінувати планові операції, щоб підготуватися до спалаху коронавірусу в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    Так, МОЗ рекомендує лікарням готуватися до спалаху коронавірусу в Україні.

    «Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров’я ОДА розглянути питання і потихеньку розпочинати відтерміновувати проведення планових операцій для того, щоб підготувати лікарні, й вони не були заповнені у разі виникнення спалаху», - заявив Ляшко.

    За його словами, таких заходів було вжито в Італії.

    «Такі заходи було зроблено, наприклад, в Італії. Вони відмовилися від проведення планових операцій, щоб люди менше приходили до лікарень і було менше контакту з хворими або з потенційно хворими людьми», - пояснив Ляшко.

    Крім того, в Україні почалися навчання для медпрацівників.

    «Також розпочалися навчання вже не в кабінетах, а в полях. Сьогодні на базі Олександрівської лікарні міста Києва проводяться навчання для бригад екстреної медичної допомоги з правил госпіталізації потенційних хворих коронавірусом», - додав головний санлікар.

    Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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