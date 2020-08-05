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    У Києві через прорив труби утворився десятиметровий фонтан (відео)

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    У Києві через прорив труби утворився десятиметровий фонтан (відео)

    Новий фонтан утворився через прорив трубопроводу біля шляхопроводу, який ремонтується на Повітрофлотському проспекті

    У Києва сьогодні, 5 серпня, на проспекті Перемоги стався прорив трубопроводу, у результаті якого утворився десятиметровий фонтан води. Про це повідомляє Київ Оперативний.

    «Новий гейзер утворився на проспекті Перемоги, біля шляхопроводу, який ремонтується на Повітрофлотському проспекті», - йдеться в повідомленні.

    На відео помітно високий стовп води, автомобілі зупиняються і об'їжджають ділянку дороги, що заливає вода.

    Нагадаємо, 2 липня у центрі Києва через прорив труби забив гейзер (відео).

    До слова, 30 червня на парковці біля супермаркету в центрі Києва забив гейзер.

    24 червня на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі. В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

    Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.

    Київ дороги вода фонтан
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